Righe blu in Cittadella, Ascom: "Si rischia di mettere in difficoltà i negozi di prossimità"

Il direttore di Ascom Claudio Franchini ha commentato così l’introduzione delle righe blu nel comparto Cittadella."Per il progetto presentato da Infomobility di trasformazione in righe blu dell’attuale sosta libera nel quartiere Cittadella, un progetto di cui non eravamo a conoscenza e per il quale, vista l’ampiezza della area interessata, sarebbe stato opportuno coinvolgere preventivamente le attività economiche del quartiere per valutarne l’effettiva necessità". Il direttore di Ascom Claudio Franchini ha commentato così l’introduzione delle righe blu nel comparto Cittadella.

"In un momento particolarmente difficile per le attività di vicinato - precisa in una nota il direttore - intervenire sulle sue modalità e sui costi della sosta rischia di mettere ancor più in difficoltà le aziende che, lo ricordiamo, sono negozi di prossimità fondamentali per il servizio alla comunità della zona. Tuttavia, come apprendiamo dalla stampa, il percorso per la formalizzazione di questo progetto è appena iniziato e riteniamo pertanto che l’Amministrazione Comunale abbia il tempo necessario a disposizione per aprire un tavolo di confronto con le Associazioni di Categoria utile a trovare soluzioni che possano garantire un punto di equilibrio fra le esigenze dei residenti e le esigenze delle attività commerciali. Citiamo ad esempio il successo riscontrato in altri comparti in cui l’introduzione della prima ora o mezz’ora gratuita ha ottenuto il doppio vantaggio di favorire, da un alto, gli acquisti nei negozi e le consumazioni nei bar e dall’altro, disincentivare la sosta passiva delle auto per tutta la giornata".