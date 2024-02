Rilascio passaporti: riapre l’agenda online

L'11 marzo verrà riaperta l’agenda elettronica passaporti per la prenotazione online degli appuntamenti dal 16 al 29 marzo. La successiva apertura sarà calendarizzata per la giornata del 2 aprile 2024, per ulteriori 15 giorni. Resta inteso che il rilascio del passaporto per le urgenze sarà garantito, come da indicazioni presenti sia nella stessa Agenda Passaporti Online, che sul sito web della Questura di Parma alla voce passaporti online, previo appuntamento, che potrà essere preso via mail (dipps162.00f0@pecps. poliziadistato.it) o recandosi di persona all’Ufficio Relazioni con i Pubblico, sito in Borgo della Posta 16. Per la gestione delle urgenze, i cittadini impossibilitati ad usare i supporti informatici per la prenotazione dell’appuntamento, potranno recarsi personalmente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al fine di prenotare l’appuntamento per il rilascio del passaporto. Le urgenze saranno evase nel pomeriggio del martedì e nella mattinata del sabato di ogni settimana. previa comunicazione di convocazione via mail o al numero di telefono segnalato dal richiedente.