Nubifragio a Fidenza: la frazione isolata per alcune ore

Rimale, frazione del comune di Fidenza, è rimasta isolata nel pomeriggio del 1° luglio per alcune ore, a causa degli allagamenti che hanno interessato la zona. Il collegamento con la via Emilia è stato ripristinato in serata, grazie al lavoro dei tecnici, dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile. Tra le situazioni più critiche, nella zona di Castione Marchesi, la caduta di un albero nei pressi dell'Abbazia, che ha divelto le linee elettriche e telefoniche. Sno in corso i lavori di ripristino delle strutture.