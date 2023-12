Rincari sulle autostrade per il 2024: la Cisa sale e arriva fino a 17,60 euro

Viaggiare in autostrada nel 2024 sarà ancora più costoso. La 'sorpresa' per gli automobilisti, arrivata a una manciata di giorni da Capodanno, è contenuta in un articolo inserito nel decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri. A quanto ammonta la 'doccia gelata'? Le indiscrezioni parlavano di un rincaro delle tariffe tra il 2% e il 2,5%, con il dato finale che si è attestato praticamente nel mezzo: +2,3%. Le tratte di Parma, interessate dagli aumenti, riguardano soprattutto l'AutoCisa. Attualmente, andare in Versilia ai parmigiani costa 17,20 euro. Con l'aumento si prevede di arrivare sui 17,60 euro. Il Decreto Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prevede un aumento di 20 centesimi per la tratta Parma-Milano Sud. Attualmente il costo è sui 9 euro.

Autostrade: gli aumenti del 2024

Un'altra mini-batosta per gli automobilisti, confermata in una nota da Palazzo Chigi: 'Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3%, corrispondente all’indice d’inflazione (Nadef) per l'anno 2024. Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei Pef'.

'Il decreto Milleproroghe - si legge ancora nella nota, racconta Today - differisce al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (Pef) predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente e proroga, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali'. Negli anni passati l'aumento dei pedaggi autostradali avveniva quasi in automatico, ma dopo il crollo del ponte Morandi a Genova gli incrementi sono stati congelati per quattro anni. Dal 1° gennaio del 2023, gli aumenti sono ripartiti grazie al decreto firmato da Salvini e Giorgetti: +2% all'inizio dell'anno e a luglio un nuovo incremento di un ulteriore 1,34%.