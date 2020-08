Rinnovo carta d'identità: per le emergenze è attiva una nuova mail

Tutti i documenti di identità scaduti durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19 sono stati prorogati fino al 31 dicembre. Tuttavia, per andare incontro ai cittadini che per motivate e indifferibili esigenze che non rendano possibile l’utilizzo del documento scaduto abbiano necessità di ottenere un nuovo documento d’identità, il Comune di Parma ha attivato l’indirizzo mail urgenza.cie@comune.parma.it, per rendere più veloce il ricontatto da parte degli uffici e poter provvedere all’emissione della carta d’identità nei tempi più brevi possibili.

Le richieste dovranno quindi essere adeguatamente motivate e comprovate attraverso idonea documentazione che dovrà essere allegata alla mail, dalla quale risulti l’impossibilità di attendere i tempi nei quali può essere preso l’appuntamento sull’agenda prenotazioni on line.

Nella mail il cittadino dovrà anche indicare il proprio contatto telefonico.