Riparte anche il mercato della Ghiaia dopo lo stop determinato dall'attuazione delle disposizioni dell'Ordinanza della Regione Emilia Romagna. Ingressi contingentati con personale preposto a regolare gli accessi per evitare il sovraffollamento, perimetrazione dell'area e rispetto degli obblighi di indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza queste le regole messe in atto per garantire la sicurezza dei cittadini e degli ambulanti.

"Siamo molto contenti di essere riusciti a far ripartire anche il Mercato della Ghiaia che per dimensioni e numero di banchi necessitava di una più elaborata organizzazione per attuare tutte le disposizioni di sicurezza. Un impegno che ha visto il supporto delle Associazioni di volontariato per il presidio delle aree, degli ambulanti e dei cittadini. Uno sforzo di tutti per garantire il diritto anche agli ambulanti di riprendere il loro lavoro" ha dichiarato l'assessore al Commercio Cristiano Casa.



