Riprende la circolazione a doppio senso sulla Sp 8 di Sissa e sulla Sp 10 di Cremona

La Provincia di Parma, Servizio Viabilità comunica che sarà ripristinata la normale circolazione a doppio senso di marcia, con il limite di velocità di 40 km/h sulla Strada Provinciale n. 8 di Sissa, dalla rotatoria Strada Torta nel Comune di Sissa Trecasali al casello autostradale “Trecasali-Terre Veridane”, a partire dalle ore 12 di lunedì 9 novembre 2020.

Si comunica, inoltre, l’istituzione di circolazione a doppio senso di marcia lungo la Sp 10 di Cremona in località Viarolo, a partire dal ramo di rotatoria in direzione Parma-Viarolo in prossimità dell’intersezione con Via Bojardo, da giovedì 5 novembre fino a lunedì 30 novembre 2020. Nei tratti interessati sono infatti conclusi i lavori dall’impresa Pizzarotti & C. Spa, che sta operando nell'ambito del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero – raccordo autostradale fra Autostrada della Cisa e l’Autostrada Brennero Nogarole Rossa 1° Lotto, quindi al momento non è più necessario mantenere le restrizioni in atto.