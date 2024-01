Giovedì 1 febbraio riprende la rassegna TAM TAM - Talk about music, Think about music di Musicom con un appuntamento dedicato al mondo del lavoro e della formazione in ambito musicale.

Appuntamento all’ Informagiovani, in via Melloni 1/B, con Emilia-Romagna Music Commission, servizio regionale che promuove e sostiene l’industria musicale e lo sviluppo dei suoi artisti e delle formazioni emergenti nel campo della musica contemporanea originale. L'incontro avrà inizio alle ore 16.30 e, a seguire, dalle ore 18, si esibiranno due artiste emergenti per il format Melloni Sofa’ con allestimento a cura di Di Mano in Mano e realizzato con il supporto dell'Assessorato alla Comunità Giovanile del Comune di Parma.

All'incontro interverrà Simona Giuliano, responsabile di Emilia Romagna Music Commission e dello Sviluppo del settore musicale della Regione Emilia Romagna alla presenza dell’amministrazione comunale rappresentata da Beatrice Aimi, Assessora alla Comunità e alle Politiche Giovanili, e da Emanuela Allegri responsabile della Struttura Operativa Giovani del Comune. I temi affrontati saranno le opportunità, bandi e progetti per i giovani musicisti e creativi e le prospettive di sviluppo locali in vista della prossima candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027. Le due artiste che si esibiranno alle 18 sono: Alice Cucaro, artista selezionata e prodotta da "Trasporti Eccezionali", progetto di scouting, produzione e circuitazione finanziato dalla L.R. 2/2018 “Legge in materia di sviluppo del settore musicale”, e Roxenne, artista emergente di Parma, iscritta al nostro Databand.