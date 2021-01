Riqualificazione della Cittadella, Alinovi: “Bene il tavolo con gli esponenti di Europa Verde'

Prosegue positivo l’impegno dell’assessore Alinovi all’ascolto della città in vista del riordino e riqualificazione del parco Cittadella.

Nelle scorse settimane l’Assessore ha incontrato la Sovrintendenza e il comitato civico Cittadella Futura, recentemente il gruppo Europa Verde, mentre la prossima settimana è previsto un nuovo incontro con i consiglieri dei CCV del quartiere.

“Tutti gli incontri avuti finora sono stati positivi – afferma Alinovi a margine del dialogo con gli esponenti di Europa Verde – Il progetto, come ho detto più volte, non può prescindere dall’ascolto delle realtà cittadine che hanno a cuore il nostro parco, un’attività che portiamo avanti dal 2017. Ho particolarmente apprezzato la posizione e l’interessamento del gruppo cittadino di Europa Verde, che ha preso a cuore la Cittadella e ha avanzato proposte costruttive e condivisibili. Li ringrazio per l’approccio al dialogo, concreto e propositivo, all’interno del quale si è misurata una certa sintonia.

La Cittadella ha bisogno di cure e attenzione, al tempo stesso ha bisogno di tutto l’interesse dei parmigiani nei suoi confronti. Il dialogo continuerà la prossima settimana con i consiglieri dei CCV di quartiere: l’obiettivo è realizzare un progetto condiviso e apprezzato”.