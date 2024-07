Riqualificazione Energetica degli edifici: nasce lo Sportello Energia & Condomini

Nasce il portale "Sportello Energia & Condomini" per supportare cittadini, professionisti e imprese nella riqualificazione energetica degli edifici residenziali, soprattutto condomini, della provincia di Parma. Questo sportello si inserisce nel quadro delle iniziative del Contratto Climatico di Città per Parma Climate Neutral 2030, un percorso coinvolge istituzioni, aziende e cittadini per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.

Il portale risponde alla necessità di adeguarsi alla Direttiva Europea “Case Green” (EPBD), che impone agli stati membri di ridurre i consumi e le emissioni degli edifici entro il 2030, mirando a un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Parma si è attivata con questa iniziativa per contribuire a questi obiettivi e sostenere le politiche locali. Nell’ottica di creare sinergie sempre più strutturate fra tutti gli operatori del territorio, sono numerose le realtà che hanno contribuito alla realizzazione dello sportello: ATES, ASIFOR, GreenApes, ANCI, Ricrediti, CNA Parma e l’Ordine degli Architetti di Parma.

“Lo Sportello Energia & Condomini rappresenta un passo strategico per Parma nel cammino verso la neutralità climatica entro il 2030. Questo portale offre un supporto concreto e accessibile a cittadini, professionisti e imprese, facilitando la riqualificazione energetica degli edifici e contribuendo a creare una comunità più consapevole e sostenibile. La collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadini è essenziale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del Contratto Climatico di Città, e questo sportello sarà un prezioso alleato” commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità.

Il portale offre servizi gratuiti, tra cui:

Finanziamento della riqualificazione energetica : Consulenza per valutare gli strumenti finanziari più adatti.

: Consulenza per valutare gli strumenti finanziari più adatti. Ottimizzazione energetica con termocamera : Analisi termografica per individuare criticità dell’edificio e ricevere un report con consigli per migliorare l'efficienza energetica.

: Analisi termografica per individuare criticità dell’edificio e ricevere un report con consigli per migliorare l'efficienza energetica. Riqualificazione energetica dei condomini: Organizzazione di riunioni informative per amministratori e condomini sulle fasi dell'intervento di efficientamento.

Nella sezione Help Desk, i cittadini possono porre domande su normativa, incentivi, comunità energetiche e fonti rinnovabili. Inoltre, la sezione “Scopri le fasi” guida passo per passo nel percorso di riqualificazione, con testimonianze di successo e suggerimenti per comportamenti sostenibili.

Innovativi corsi di formazione online gratuiti, organizzati in collaborazione con esperti e istituti specializzati, sono disponibili per proprietari, professionisti e imprese. La sezione “Patto dei Condomini per il Clima” offre un catalogo di imprese e professionisti qualificati, garantendo trasparenza e affidabilità.

Il progetto Sportello Energia & Condomini è parte di EASIER, finanziato dal programma europeo LIFE e coordinato da ATES Agenzia Territoriale per l’Energia e la Sostenibilità di Parma, con vari partner locali. Nei prossimi mesi, il portale si arricchirà di nuove testimonianze, servizi, corsi aggiornati e iniziative pubbliche per sensibilizzare sulla riqualificazione energetica.

Lo sportello sarà disponibile sia online che in uno spazio fisico, al DUC, in Largo Torello de Strada 11, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.