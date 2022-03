Riscaldamento e termosifoni: quando si spengono a Parma

La primavera è arrivata e quest'anno più che mai non vediamo l'ora di spegnere i riscaldamenti e chiudere i termosifoni, dato il rialzo dei prezzi del gas a causa anche della guerra in Ucraina. Anche a Parma, molti cittadini, complice anche il clima mite di queste giornate di marzo, hanno scelto di chiudere in anticipo le pompe dei riscaldamenti ma c'è una data precisa dopo la quale tutti i condomini, le case private, i negozi e gli uffici devono necessariamente spegnere tutto: il 15 aprile è la data della fine della stagione termica.

Le date sono stabilite da una legge nazionale che decreta il calendario che è praticamente identico ogni anno e prevede anche che l'impianto termico sia impostato per garantire una temperatura nelle abitazioni di 20°C con una tolleranza di 2°C in più o in meno (18/22°C).

Termosifoni: la stagione termica, cos'è?

Durante la cosiddetta stagione termica - quindi dal 15 ottobre al 15 aprile - gli impianti di riscaldamento degli edifici possono stare accesi per un massimo di 14 ore ma se ci sono particolari condizioni climatiche è sempre possibile accendere il risacaldamento anche senza l'autorizzazione del Comune.

Anche in caso di accensione straordinaria, devono essere rispettati i valori massimi di temperatura fissati per gli ambienti, pari a 20° C negli edifici residenziali

Quando si spengono i riscaldamenti nel 2022? Il 15 aprile

Ogni località dell'Italia ha limitazioni specifiche: per questo motivo la legge ha stabilito sei zone climatiche che hanno diverse date di accensione e spegnimento dei caloriferi. Parma si trova nella zona climatica E.

La zona E comprende diverse località settentrionali e montuose. Le province che fanno parte di questa zona sono: Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo,Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L'Aquila, Campobasso, Potenza ed Enna.