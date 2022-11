Rischio alluvionale, al Campus presentazione del progetto Resilience

Rischio alluvionale: si terrà giovedì 17 novembre, nella Sala Congressi del Plesso Aule delle Scienze del Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma, la presentazione del progetto Resilience (REsearches on Scenarios of Inundation of Lowlands Induced by EmbaNkment Collapses in Emilia-Romagna). L’incontro inizierà alle 10 (registrazione dei partecipanti dalle 9.30).

Il progetto, attivato nel 2015 e tuttora in corso, è frutto della collaborazione fra il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma e l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna.

Scopo del progetto è quello di migliorare la conoscenza del rischio residuo e di favorire lo sviluppo di tecniche adeguate alla gestione delle alluvioni, anche in tempo reale, attraverso la predisposizione di un database informatizzato di potenziali scenari di allagamento conseguenti a rotte arginali.

Alla giornata di presentazione parteciperanno l’Assessora regionale all’Ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile Irene Priolo, esponenti dell’Ateneo (illustreranno il progetto Paolo Mignosa, Renato Vacondio e Susanna Dazzi) e dei principali enti deputati alla pianificazione territoriale e alla gestione delle opere idrauliche (Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Agenzia interregionale per il fiume Po).