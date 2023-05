Quattro posti dove mangiare ottimi risotti a Parma

Una piccola guida per scoprire alcuni ristoranti in cui trovare ottimi risotti a Parma. Per alcuni, come la storia Hostaria da Beppe e per la Risotteria dai C'andema, i risotti sono una specialità, per altri una delle pietanze del menu. In tutti i casi si possono gustare ottimi piatti.

Risotteria dai C'andema, via Giuseppe Zanardelli, 1 Parma

Il menù cambia tutti i mesi, con 14 risotti diversi da provare. Oltre ai risotti piatti di carne, pesce, vegetariani e gluten free! Carta Vini con più di 300 etichette di tutta Italia, all'interno della quale di tutto: dal classico Prosecco al più ricercato Trento Doc, dal tradizionale Lambrusco al più famoso Barolo