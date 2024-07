Risparmio, parmigiani divisi tra fiducia e incertezza

Il 48% degli abitanti di Parma si dice fiducioso sul proprio futuro economico, il 37% vede invece prevalere l’incertezza mentre il 15% esprime forte preoccupazione nel guardare ai prossimi tempi. È il quadro che emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni. Scorrendo i risultati, se il 43% ha l’obiettivo di mantenere il più possibile invariato il proprio tenore di vita, il 53% punta a costruire un tesoretto per il domani dei figli. In questa direzione, i parmensi guardano soprattutto alle polizze assicurative per il risparmio e l’investimento (30%), seguite dal mattone (15%). Tra le altre opzioni, il 10% prenderebbe in considerazione gli strumenti del mercato finanziario.

Oltre alla propensione a investire, che accomuna nel complesso più di sei parmensi su dieci, la ricerca ha anche indagato la gestione economica quotidiana degli abitanti di Parma. A questo proposito, il 18% pianifica scrupolosamente il budget per le diverse spese, il 17% dichiara di seguire con attenzione l’andamento della propria situazione patrimoniale e un altro 17% annota gli esborsi con minuziosità. Per quanto attiene agli aspetti da migliorare, il 23% dichiara l’intenzione di informarsi di più su questi argomenti, il 18% prevede di far maggiormente ricorso a esperti e quasi uno su cinque (17%) ammette che se ne parla troppo poco in famiglia. “La nostra ricerca evidenzia un’elevata propensione a valutare forme di valorizzazione del risparmio e tra le esigenze primarie emergono la possibilità di ottenere rendimenti in linea con le attese (40%) e la sicurezza dell’investimento (33%) - dichiara Emiliano De Salazar, Direttore Vita di Sara Vita – “Le polizze assicurative, attraverso un’ampia gamma di soluzioni, permettono di tutelare il proprio patrimonio attraverso una gestione professionale e la possibilità di scegliere l’approccio più in linea con i propri obiettivi”.