Al ristorante? Ci andiamo con quattro elicotteri: c'era anche un parmense tra gli amici del pranzo

C'era anche un parmense tra i quattro amici che sabato 20 gennaio hanno prenotato un pranzo al ristorante all'Azienda Agricola La Corte dei Vignô e sono andati sul posto con quattro elicotteri diversi. Si tratta di un piccolo ristorante a 600 metri di quota a Maserno di Montese, in provincia di Modena.

Nei giorni scorsi - spiega il titolare Bernardoni - ho ricevuto la telefonata dove il cliente ha chiesto di poter riservare un tavolo per quattro persone per le 13 di sabato 20 gennaio. Da qui la richiesta se era possibile parcheggiare vicino al ristorante i loro quattro elicotteri". Ma, di fronte alla richiesta insolita, il titolare non si è scomposto: ha proposto di far atterrare i quattro elicotteri in un campo di sua proprietà, proprio a fianco del ristorante. "Abbiamo solo una ventina di coperti ma, oltre a un comodo parcheggio, abbiamo un ampio appezzamento di terreno dove viene coltivato il fieno per l’alimentazione dei bovini da latte; latte che è utilizzato per la produzione del Parmigiano Reggiano DOP di montagna". Dopo l'atterraggio i quattro amici si sono goduti "prima un aperitivo accompagnato da salumi e poi la fiorentina, la nostra specialità, che viene cotta su un braciere di pietra lavica dove il cliente può cuocerla a suo grado di piacimento". Dopodiché, verso le 15, i quattro, "che sono appassionati di pilotaggio di aeromobili", sono ripartiti "perché temevano che potesse alzarsi il vento, ma non prima di aver apprezzato il panorama, che spazia dal Monte Cimone allo skyline di Modena e al fiume Panaro". "Sono rimasti soddisfatti - conclude Bernardi - perché mi hanno assicurato che ritorneranno a trovarci sempre in elicottero".