Tre ristoranti in cui mangiare indiano a Parma

Tre ristoranti in cui mangiare cibo indiano a Parma. Ecco la nostra piccola guida.

Shri Ganesh, strada Massimo D'Azeglio, 79 Parma

Il Ristorante Indiano Shri Ganesh conserva la tradizione di un tipico ristorante indiano: un ambiente curatissimo dove le luci, colori e profumi ricreano la magica atmosfera indiana e donano un generale senso di piacevole accoglienza. Un Ristorante Romantico ed Elegante in cui immergersi in un’esperienza di sapori alternativi.

Sapori del Mondo, via Emilia Ovest, 17/a Parma

Il Ristorante Sapori del Mondo offre una vasta scelta di piatti legati alla cucina indiana ed italiana, ideale per vegetariani o vegani. Presente sul territorio dal 2017, l'attività mette a disposizione della clientela prodotti di prima qualità, accuratamente selezionati, ed uno staff altamente specializzato, sempre disponibile a soddisfare qualsiasi richiesta. Sapori del Mondo è anche un ristorante di pesce e carne, con specialità tipiche sia italiane che indiane (pesce tandoori, salmone, orata, gamberoni)

Curcuma & Mango, viale Piacenza, 19 Parma

Se non hai mai provato la cucina indiana dovresti riservare un tavolo in questo ristorante. Molti visitatori vengono per provare i suoi gustosi ricotta, aglio e naan al formaggio. Buona cucina, piatti abbondanti e atmosfera intima.