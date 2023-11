Cinque ristoranti speciali in cui mangiare anolini a Parma e provincia

Ecco una piccola guida sui migliori ristoranti in cui mangiare gli anolini a Parma e provincia con le nostre scelte di novembre 2023

Trattoria Scarica, Strada Martinella, 192 Alberi di Vigatto

Achille è il titolare della trattoria, che si trova a pochi chilometri da Parma. Il locale appartiene alla sua famiglia dal 1946, quando il nonno rilevò l’antico bazar, trasformandolo in una trattoria con bottega. La pasta fresca è fatta nel laboratorio di famiglia ed è custodita come un gioiello nei frigoriferi del ristorante. In cucina non ci sono cuochi, ma “rezdore”, figure mitiche che impastano e cucinano da sempre.