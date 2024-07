Cinque ristoranti in cui mangiare all'aperto per sfuggire al caldo

Cinque ristoranti con la possibilità di mangiare all'aperto per sfuggire al caldo torrido dei primi giorni di luglio. Ecco la nostra classifica, dalla quinta alla prima posizione.

5 - Ristorante Corte di Giarola, Strada Giarola Collecchio

L’antica Corte dal medioevo sino all’Ottocento è stata monastero benedettino delle monache di San Paolo. Oggi il bell’insediamento medioevale ospita la sede del Parco del Taro. La cucina è basata su ottimi vini locali e prodotti tipici, fiore all’occhiello è la nostra vasta scelta di salumi di prima qualità. Una cucina alla ricerca della valorizzazione della cultura enogastronomia parmigiana, esaltata da un ambiente tipicamente rustico e famigliare.

4 - Agriturismo Il Fagiano, strada del Fagiano 8 Terenzo

Situato in una posizione panoramica, a pochi chilometri da Fornovo, sulle colline l'agriturismo Il Fagiano permette di gustare prodotti tipici delle nostre terre: dai tortelli ai cappelletti, dal cinghiale con polenta alle punte di vitello. Non mancano torta fritta e salumi di ottimi qualità. L'azienda agricola è di fianco al ristorante

3 - Trattoria Casale Mariposa, via Nuova di Mamiano, 2 Basilicanova

Se volete gustare piatti nuovi, lasciando da parte per un attimo la cucina parmigiana e addentrarvi in una tradizione che dura dai tempi dei tempi, andate alla trattoria “Casale Mariposa”, che vi aspetta per proporvi gustosissimi piatti tipici della Sardegna e in particolar modo la cucina dell’entroterra, ad esclusione della Bottarga che nasce nello stagno di Cabras

2 - Antica Corte Pallavicina, Strada Palazzo Due Torri, Polesine Zibello

Nel cuore della Bassa Parmense sulle rive del Po, in uno spazio che profuma ancora di ricordi e di tradizioni che risalgono al lontano 1300,si trova il Relais ristorante “Antica Corte Pallavicina”. La cucina, raffinata e ricercata, sorprendente e piena di colori, è caratterizzata dall’uso esaltante e accurato di ingredienti e materie prime quasi esclusivamente di produzione propria. Tra le eccezionali specialità proposte dal menù, il tiepido di verdure con ostriche di pollo, animelle, piccole insalate e arancia leggermente candita, ravioli di lumache fondenti in sfoglia di granoturco.

1 - Antica Trattoria Leoni, via Ricò 42 Barbiano di Felino

Secondo la guida Michelin "in una cornice di affascinanti dolci colline, la sala con ampie vetrate offre bella vista sul paesaggio (ancor più godibile dalla terrazza estiva". Per chi conosce Leoni questa impressione non può che essere confermata. Punto di forza della trattoria sono sicuramente i salumi, con particolare attenzione al salame di Felino, stagionato a lungo nella cantina di famiglia, valore aggiunto per una stagionatura naturale.