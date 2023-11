Cinque ristoranti in cui mangiare i tortelli di zucca alla parmigiana

I tortelli di zucca sono una pietra miliare della cucina parmigiana. Soprattutto nel periodo autunnale i parmigiani ne vanno ghiotti. La ricetta tradizionale prevede generalmente l'utilizzo dell'amaretto (anche se non tutte le rézdore parmigiana lo utilizzano), il cui gusto si sposa perfettamente con quello della zucca. Ecco cinque ristoranti, tra Parma e provincia, in cui gustare i tortelli in tutta la loro prelibatezza.