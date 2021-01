Ritorna in ospedale dopo 24 anni come infermiera durante l’emergenza Covid: ad Edgarda Meldi il premio civico “Don Pedretti 2021” di Torrile

È tornata a svolgere la professione di infermiera, in maniera del tutto gratuita, dopo 24 anni nei mesi più difficili – la scorsa primavera - dell’emergenza Covid devolvendo alla Pubblica Assistenza di Colorno il compenso ricevuto per quell’attività lavorativa.

È per questa ragione che Edgarda Meldi - torrilese d’origine, che da anni lavora con la famiglia al ristorante Al Vèdel di Colorno – ha ricevuto il premio civico “Don Giacomo Pedretti” del Comune di Torrile rivolto alle persone e alle associazioni che si sono distinte in vari ambiti, tra i quali quello del volontariato.

“Edgarda – riporta la motivazione del premio – ha compiuto un gesto di grandissima generosità nel mettersi a disposizione della collettività tornando ad esercitare la professione di infermiera all’ospedale di Vaio, a 24 anni di distanza dall’ultimo incarico in questo settore, ed ha deciso di fare tutto questo in forma totalmente gratuita, donando il compenso ricevuto alla Pubblica Assistenza di Colorno. Un esempio encomiabile di generosità, senso civico, altruismo e disponibilità per il prossimo”.

L’Amministrazione Comunale di Torrile ha inoltre conferito quattro attestati di civica benemerenza alle associazioni Caritas Interparrocchiale, L’Abbraccio, Prociv Torrile e Pubblica Assistenza di Colorno che, grazie all’impegno di decine di volontari, hanno svolto fondamentali attività in aiuto della popolazione durante l’emergenza Covid.

“La pandemia – ha dichiarato il sindaco di Torrile Alessandro Fadda –, pur tra mille difficoltà, ci ha fatto riscoprire il senso di comunità e la grande solidarietà delle persone e delle associazioni che abbiamo deciso di premiare quest’anno. Un esempio da seguire per tutta la nostra comunità”.