E' morto il Tosco, se ne va l'icona di una generazione

Se ne va Roberto Crociani, da tutti conosciuto come il 'Tosco'. Parma perde una parte importante della sua storia by night. Gestore di numerosi locali tra cui il Tosco nell'area ex Salamini Roberto 'Tosco' Crociani è ricordato con tantissimi messaggi sui social network da chi l'ha conosciuto.

"Ciao Tosco, amico mio, unico e indimenticabile da sempre. Grazie per la musica, le serate, le cene, grazie per tutto, per i rimproveri, i consigli, per le ore passate a parlare o ascoltare…anche solo per asciugare le mie lacrime, sempre a modo tuo, grazie per le risate…grazie per avermi fatto sentire in famiglia"

"Con la scomparsa del "Tosco", se ne va un icona della mia e di altre altrettante generazioni. C'è un unica verità, incontrovertibile, il Tosco era per i primi e per gli ultimi. Più per gli ultimi, in verità,che per una volta potevano sentirsi diversi. Diversità intesa come unicità".

"Uno spazio tempo che non lasciava nulla all'immaginazione è per questo, appunto, unico. Un uomo fra i pochi al mondo in grado di creare un perimetro definito dove all'interno eri in grado di ritrovarti l'ultimo degli stronzi o il primo della classe in un tempo pari all'accensione di un accendino.

"Il migliore oste e il miglio locale che Parma abbia mai avuto. Sono felice di aver vissuto gli anni d'oro del Tosco. E di aver passato serate indimenticabili da te per circa un ventennio. Ti ero passato a salutare prima di emigrare in Norvegia e sarei passato la prossima volta per farti vedere il nano. Grazie per tutto quello che ci hai dato".