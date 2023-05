La robotica assistiva per la riabilitazione cognitiva: la docente Olimpia Pino al Tgr Leonardo

Il TGR Leonardo nel Laboratorio di Psicologia Cognitiva dell’Università di Parma (Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Unità di Neuroscienze). È stato trasmesso oggi 12 maggio, su Rai 3, il servizio realizzato dal TGR Leonardo sull’uso della robotica assistiva per applicazioni di riabilitazione cognitiva.

La troupe Rai ha intervistato Olimpia Pino, docente di Psicologia Generale e coordinatrice del Laboratorio di Psicologia Cognitiva, e Alessandro Dal Palù, docente del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, che collabora con la prof Pino nelle ricerche sul tema insieme ai colleghi del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Jacopo Aleotti e Riccardo Monica.

Tema del servizio le motivazioni che spingono all’uso della robotica assistiva per applicazioni di riabilitazione cognitiva, in particolare nella popolazione anziana, i risultati delle ricerche svolte all’Università di Parma e le prospettive future. Nel servizio anche alcune dimostrazioni del robot umanoide Nao, una delle piattaforme di ricerca completamente programmabile per l'interazione uomo-robot usate dal gruppo.

“Robot sociali”: le ricerche Unipr

Negli ultimi dieci anni il gruppo di ricerca dell’Università di Parma ha condotto studi volti a fornire supporto sociale ed emotivo a persone anziane con declino cognitivo, con particolare attenzione a progettazione, sviluppo e prototipizzazione di compiti di riabilitazione capaci di alleggerire il carico del personale sanitario e dei caregiver.

Senza perdere di vista le sfide lanciate dal settore dell’intelligenza artificiale, l’obiettivo è dimostrare quanto i “robot sociali” possano contribuire nel miglioramento di umore, espressività emotiva e legame sociale tra le persone affette da fragilità cognitiva e demenza lieve permettendo loro di vivere autonomamente più a lungo possibile nel loro ambiente familiare.