La 'roulette russa' degli operai: attraversano la via Emilia nel buio completo e rischiano ogni giorno di essere investiti

Attraversano, ogni giorno pochi minuti prima delle 7 di mattina, la via Emilia a San Prospero, per andare al lavoro. Ogni giorno, nel buio completo. Rischiando di essere investiti. Come Moustahfa Gueye, il lavoratore 41enne senegalese che il 26 ottobre del 2022 è stato centrato da un'auto mentre stava attraversando la strada proprio in questo punto ed ha perso l'uso della gamba.

Sono una trentina di operai di Sma Serbatoi e di Carbognani, che arrivano con l'autobus 23 alla fermata di fianco a L'Antico Bar di San Prospero, percorrono un tratto a piedi nel buio e poi tentato di attraversare, con le auto e i camion che sfrecciano a tutta velocità, via Emilio Lepido per entrare all'interno degli stabilimenti ed iniziare il loro turno di lavoro. Sono anni che i lavoratori protestano e chiedono che le istituzioni, dal Comune di Parma all'Anas, mettano in sicurezza l'area, realizzando per esempio un passaggio pedonale illuminato a chiamata.

Abbiano deciso di seguire i lavoratori e nella mattinata del 1° febbraio siamo andati con loro al lavoro. Alle 6.33 l'autobus che porta gli operai al lavoro è partito di fronte alla stazione ferroviaria di Parma. Siamo saliti anche noi per verificare la situazione. Il bus è pieno di lavoratori e lavoratrici che si apprestano ad iniziare i turni nelle aziende della zona.

I migranti a piedi nel buio per 4 chilometri da Martorano alla fermata del bus

Sull'autobus anche alcuni migranti diretti a Martorano. Al loro arrivo alla fermata di San Prospero dovranno percorrere circa 4 chilometri al buio per arrivare all'interno del centro di accoglienza. Poi ci sono gli operai delle due aziende, alcuni dei quali sono invalidi. Anche loro, dopo l'arrivo alla fermata, dovranno attraversare la via Emilia nel buio completo, sperando di non essere investiti. Dopo circa una ventina di minuti l'autobus raggiunge la fermata di San Prospero che si trova di fianco all'Antico Bar.

La roulette russa quotidiana degli operai Sma Serbatoi e di Carbognani: il rischio di essere investiti è altissimo

Anche noi scendiamo. Attraversata la città, in questa zona c'è completamente buio. Alcuni operai hanno la pettorina rifrangente, altri no. Percorriamo con loro il tratto di strada che separa la fermata dal punto in cui dovranno attraversare, di fronte ai cancelli delle due aziende. Nel buio, rimaniamo a bordo strada. Dopo alcune decine di metri arriviamo nel punto dell'attraversamento. Sono le 6.55. Le auto e i camion sfrecciano a tutta velocità lungo la via Emilia. Siamo già fuori città, dopo la frazione di San Prospero in direzione Sant'Ilario, verso il confine con la provincia di Reggio Emilia.

Lungo la via Emilia al buio completo: tra le auto e i camion che sfrecciano ad alta velocità

Gli operai, compresi quelli invalidi, cercano di attraversare. E' molto pericoloso: le auto e i mezzi pesanti non si fermano e a malapena vedono i lavoratori a bordo strada. Si aspetta qualche secondo, poi si tenta di attraversare. Alcuni lo fanno, altri aspettano un altro momento buono per farlo. Noi ci fermiamo un attimo e aspettiamo che la via Emilia sia libera ma è molto difficile. Una 'roulette russa' per gli operai che ogni mattina fanno lo stesso percorso. Basterebbe realizzare un passaggio pedonale, magari a chiamata ed illuminato. Sarebbe il minimo di civiltà per questi lavoratori che ogni giorni rischiano grosso. Solo per andare al lavoro.