Rugby Parma Fun Run, la camminata che unisce divertimento e solidarietà

Dopo il grande successo dell’edizione 2023, torna anche quest’anno la Rugby Parma Fun Run.

Organizzato dalla Rugby Parma in collaborazione con Parma Marathon e con il patrocinio del Comune di Parma, l’evento, che unisce sport, divertimento e solidarietà, è in programma sabato 8 giugno a partire dalle 18.30, in via Lago Verde, quartiere Montanara - sede del blasonato club ovale gialloblù.

Si tratta di una divertente camminata ludico-motoria non competitiva solidale, aperta a tutti che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’attività di VOB (Volontari Ospedale del Bambini), organizzazione no profit che opera presso l’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma. In occasione della prima edizione, a giugno 2023, vennero raccolti e donati 4.000 €.

L’iniziativa è stata presentata oggi in municipio dall’Assessore allo Sport Marco Bosi e dai rappresentanti delle associazioni coinvolte, tra cui il Direttore Generale e Vice Presidente di Rugby Parma, Pietro Rusconi; Paolo Peschiera Presidente di Parma Marathon e per VOB – Volontari Ospedale dei Bambini – Elisa Calzetti e la Presidente dell’Associazione Noi per Loro, Nella Capretti.

Il tragitto si snoda tra la sede della Rugby Parma e il Parco Area delle Scienze, per poi far ritorno al punto di partenza: circa 6 chilometri di camminata con divertenti sorprese adatta a tutti, anche ai bambini che possono partecipare in bicicletta. Per chi lo desidera, è previsto un tragitto di circa 8 chilometri percorribili di corsa. A partire dalle 16.30 sono previste anche altre attività, quali zumba, yoga, truccabimbi e allenamento funzionale in preparazione alla camminata.

Ulteriori dettagli sulla Rugby Parma Fun Run sul sito www.rugbyparma.it dove è possibile trovare anche il programma dettagliato della giornata che proseguirà con la festa di fine stagione del club gialloblù a cui tutti possono partecipare.

Iscrizioni online aperte fino a venerdì 7 giugno, oppure direttamente sul posto sabato 8 giugno dalle ore 15.30 alle ore 18.00