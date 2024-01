Russel Crowe, l'avo è di Fidenza

Russell Crowe è un po' più parmigiano. Di Fidenza. L'attore nato in Nuova Zelanda 59 anni fa avevaa pubblicato su X i risultati delle ricerche compiute sulle origini della sua famiglia. E nell'albero genealogico del Gladiatore era spuntato anche dna italiano. Inizialmente il suo legame più forte si pensava fosse con Ascoli. Ma le ricerche effettuate hanno dimostrato che il Luigi Ghezzi ascolano non era compatibile cronologicamente con il Ghezzi di Crowe. La conferma è arriva nel pomeriggio di ieri, quando Reno Cicconi, appassionato di genealogia, ha ricevuto un documento dall’Archivio di Stato di Parma. Luigi Ghezzi, figlio di Agostino e Anastasia Leggieri, è nato il 22 giugno 1829 a Fidenza, in provincia di Parma. Lo riporta Il Resto del Carlino.

Dopo aver contattato l’archivio comunale di Parma e non aver ricevuto una risposta, lo studio di Cicconi è proseguito concentrandosi sugli alberi genealogici facilmente reperibili online. Da questi si è mosso confrontando la presenza dei cognomi dei genitori di Luigi: Ghezzi per la parte paterna, Leggieri per la parte materna. Il riscontro a questo punto è stato di un solo comune italiano, dove entrambi i ceppi familiari vivevano contemporaneamente nel periodo 1780-1810, Fidenza. La curiosità sta nel fatto che questo comune di circa 27 mila abitanti, fino al 1927 ha avuto un nome diverso e sicuramente più decisivo in relazione alla storia di Crowe: ‘Borgo San Donnino’.