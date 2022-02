Il terrore della guerra in Ucraina: "Bombe e missili su Kiev, siamo scappati nella notte per sfuggire ai bombardamenti"

"Siamo scappati nella notte da Kiev, sotto le bombe ed i missili russi. Non ho dormito: ora sono con la mia famiglia a Lviv, anche qui si sentono le sirene. Ci stiamo spostando ancora più a Nord e stiamo cercando di fare una catena umana per far uscire altre persone dalla capitale".

Inizia così la testimonianza di Fabio Pansera, che vive in Ucraina da cinque anni e fino a qualche ora fa si trovava a Kiev. Lo abbiamo intervistato per capire che clima respirano i parmigiani, e gli italiani, dopo poche ore dallo scoppio della guerra.

Nella notte è iniziata infatti l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Putin ha dato il via libera all'attacco militare. Esplosioni e bombardamenti a Kiev e in altre città, da Odessa e Kharkiv. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che mercoledì aveva ordinato lo stato di emergenza e fatto richiamare i riservisti dell'esercito, giovedì ha imposto la legge marziale e chiesto ai suoi concittadini di "non uscire di casa e di stare calmi". Le guardie di frontiera hanno confermato che forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia e dalla Crimea, oltre che dal confine russo.

"Sono ad Lviv, nella parte più ad Ovest del paese. Ci sono state esplosioni a Kiev, Kharkiv, Odessa e in tanti altri posti. Ero lì fino a sei ore fa: non ho dormito. Stiamo cercando di portare fuori degli amici che sono rimasti in città perchè non hanno modo di spostarsi: stiamo cercando di fare una catena umana per portar fuori più gente possibile".

L'Ucraina è stata attaccata da diversi fronti contemporaneamente, secondo il servizio di frontiera ucraina, "intorno alle 5.00" dall'area al confine con la Bielorussia dalle "truppe russe sostenute dalla Bielorussia", ma anche "dalla Repubblica autonoma di Crimea". Gli attacchi sono avvenuti nelle regioni di "Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Zhytomyr" nell'area ai confini settentrionali e orientali dell'Ucraina. Gli obiettivi sono stati le unità di frontiera, i checkpoint e le stazioni di servizio, colpite con armi pesanti e leggere.

"Al Lviv e stanno suonando le sirene: non so se arriveranno bombe anche qui oppure no. Ci spostiamo più a Nord dai miei suoceri. Vicino all'aeroporto di Ivanofrankis ci sono state alcune esplosioni, stanno espandendo il raggio a quanto pare. Dobbiamo stare calmi: la situazione non è delle migliori, se ci fossero rischi concreti per noi ci avrebbero avvertito dall'Ambasciata".