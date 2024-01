Ryanair confermata la rotta Parma-Palermo per l'estate 2024

Ryanair trova l'accordo con Gesap e conferma per l'estate 2024 tutte le rotte in partenza da Palermo della passata stagione. Confermata anche la rotta per Parma. Dopo l'intesa con la società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino, sul sito della compagnia aerea irlandese sono stati caricati i voli da marzo fino a ottobre per 20 destinazioni italiane, compresa Forlì data per spacciata qualche giorno fa dal management dello scalo romagnolo, e per 20 destinazioni estere. Non è escluso che prossimamente il vettore low cost aggiunga qualche altra città a quelle raggiungibili da Punta Raisi con un diretto.

Palermo, in Italia, sarà dunque connessa con Alghero, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi (da giugno a settembre), Cagliari, Cuneo, Forlì, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Parma, Perugia, Pisa, Rimini, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.