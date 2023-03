Sabato 25 e domenica 26 marzo apertura straordinaria dell’Orto Botanico

Dalle 10 alle 18 di sabato 25 e domenica 26 marzo l’Orto Botanico dell’Università di Parma (Strada Farini 90) sarà aperto a ingresso gratuito per Le Violette di Maria Luigia: il fiore simbolo della città sarà al centro di un ricco programma organizzato dal Sistema Museale di Ateneo in collaborazione con l’associazione “Amici dell’Orto Botanico di Parma”. Oltre all’esposizione della collezione della Violetta di Parma, per le 11 e le 14 di sabato 25 sono previste due visite guidate alla scoperta della primavera in Orto. Seguiranno: alle 15 e alle 17 Microcosmo vegetale, osservazioni al microscopio di fiori e semi, e alle 16 Indagine su una viola, presentazione di Anna Torelli (docente di Botanica all’Università di Parma) su evoluzione e genetica di un fiore unico. Domenica 26 le visite guidate si terranno alle 11, alle 15 e alle 16.30. In entrambe le giornate, all’interno dell’Orto, sarà possibile visitare il Museo di Storia Naturale dell’Ateneo e acquistare fiori e piante messi a disposizione dagli Amici dell’Orto Botanico.