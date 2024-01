Sabato la cerimonia commemorativa dell'eccidio della Martinella

E' in programma sabato 20 gennaio, alle 11, presso il cippo commemorativo, situato a lato della rotatoria tra via Langhirano e strada Martinella, la cerimonia in ricordo dell'eccidio della Martinella, che ebbe luogo la notte del 20 gennaio del 1945 e nel quale furono trucidati, vittime della barbarie nazifascista, Remo Balboni, Oreste Grassi, Attilio Maraschini, Antonio Pini e Carlo Sozzi. Alla cerimonia di posa della corona d’alloro saranno presenti rappresentanti del Comune di Parma, del Comune di Collecchio della Provincia di Parma ed i rappresentanti delle Associazioni Partigiane. Seguirà un momento di raccoglimento e di preghiera.