Sacchi presenta il suo libro: da Parma al tetto del mondo

'Il realista visionario: le mie regole per cambiare le regole' ripercorre le tappe salienti di Arrigo Sacchi: dai suoi esordi a Parma fino alla conquista del mondo con il Milan degli 'Immortali'. Sacchi apre idealmente le porte del suo spogliatoio per rivelare i suoi segreti professionali e valoriali: dalla gestione del gruppo e dei leader alla necessità di convincere un gruppo di lavoro ad innovare del tutto il proprio modo di lavorare. All’interno del libro anche gli aneddoti e i saluti dei suoi ex calciatori e oggi rappresentanti del calcio mondiale come Pep Guardiola, Antonio Conte, Carlo Ancelotti. Un racconto che metta in luce lo Sport come metafora della vita che insegna a realizzare i propri desideri con passione, impegno, sacrificio, gestendo sia le vittorie che le sconfitte.

Arrigo Sacchi è il primo ospite del 2024 di Allenamente, la rassegna che ospita scrittori e giornalisti italiani, con l’obiettivo di favorire la lettura, l’informazione e l’attività di scambio gratuito di libri grazie alla presenza di uno dei primi esempi di angolo letterario dedicato a colleghi e ospiti nella sede del Credito Sportivo.