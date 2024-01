Sagre, turismo e tradizioni: la Regione ha sostenuto Parma con 18.500 euro

Sagre, mostre d’arte, valorizzazione delle tradizioni locali, percorsi turistici e promozione dei prodotti enogastronomici. Nel triennio 2020-2022, nonostante il Covid, la Regione ha finanziato 36 progetti proposti da quasi 80 Pro Loco dell’Emilia-Romagna con quasi 600.000 euro per progetti complessivi del valore di 1,2 milioni di euro. Il dato è emerso nel corso della discussione della clausola valutativa della legge regionale in materia di sostegno alle Pro Loco, avvenuto nel corso della commissione Politiche economiche presieduta da Manuela Rontini. Nello specifico in provincia di Parma è stato finanziato un progetto per 18.500 euro.