Sala Baganza: via ai lavori per l’attraversamento pedonale tra via Collecchio e via Fedolfi

Giovedì scorso sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’attraversamento pedonale in sicurezza su via Collecchio (Strada provinciale 58), in corrispondenza con via Fedolfi. Il primo stralcio dell’intervento, affidato alla ditta SITEC e che si concluderà entro questa settimana, prevede, in particolare, la realizzazione dei marciapiedi, dopodiché si procederà con l’installazione dell'impianto semaforico a chiamata, l'illuminazione e la costruzione di un dosso sul quale verrà realizzato l’attraversamento.

«Quello che stiamo realizzando è un nuovo, importante tassello nel puzzle delle infrastrutture per una mobilità “slow” e protetta – sottolinea il sindaco Aldo Spina – che permetterà ai residenti della zona di poter raggiungere il centro del paese collegandosi alla nuova pista ciclabile Collecchio-Sala Baganza e, allo stesso tempo, consentirà a coloro che provengono da Collecchio di immettersi in via Fedolfi dove hanno sede importanti aziende del nostro territorio, alcune delle quali partecipano al progetto europeo Transit per promuovere la mobilità sostenibile tra i lavoratori».

Inoltre, percorrendo via Fedolfi e attraversando la Provinciale, si potrà raggiungere agevolmente la pista pedonale lungo il torrente Baganza. All’avvio del cantiere era presente anche la progettista e responsabile dei lavori del Comune di Sala Baganza, Cristina Muzzi, che ha sottolineato come l’attraversamento PNRR.