Sala Baganza, cento anni di barricate: si inaugura il murales per non dimenticare

Erano i primi giorni dell’agosto del 1922, quando anche a Sala Baganza vennero erette le barricate per difendersi dalla violenza dagli squadristi contro i lavoratori

che avevano aderito allo sciopero generale nazionale proclamato “in difesa delle libertà politiche e sindacali”. E a un secolo di distanza, l’Amministrazione comunale ha ideato, in collaborazione con il gruppo SalArt, il concorso “Murales delle Barricate”, un bando per selezionare un artista, o gruppo di artisti under 40, per realizzare un’opera di graffiti sulle pareti del “Circolino di Sala Bassa”.

Ad aggiudicarsi il bando, con relativo premio da 3.350 euro lordi, è stato lo street artist Federico Cocconi, in arte “Rameist”, con il murales intitolato “Cartoline da un passato presente”, che verrà inaugurato nella serata di giovedì 4 agosto alle ore 21.30 in via delle Barricate a Sala Baganza. Il taglio del nastro sarà accompagnato da letture con letture delle cronache di quelle drammatiche giornate e la musica di Andrea Coruzzi.