Sala Baganza partner del Film Festival internazionale “Premio Folco Quilici”

Parlare del proprio territorio, valorizzandone il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale. Questo lo scopo della prima edizione del Film Festival internazionale - Premio “Folco Quilici”, concorso per cortometraggi che porta il nome del celebre documentarista scomparso nel 2018 realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna dal Cineclub Fedic Delta del Po, che vede tra i partner l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara (Isco) e i Comuni di Sala Baganza, Codigoro e Comacchio. Il tema dei cortometraggi dovrà essere “La natura chiama l'uomo. Paesaggio, acqua e ambiente” e i partecipanti potranno inviarli in formato mov, avi o mp4 entro il 30 aprile 2023 via posta elettronica (tramite We Transfer o piattaforme similari) a cineclubdeltadelpo@gmail.com, oppure per posta ordinaria all’indirizzo “Cineclub Fedic Delta del Po - Vicolo E. Fermi n.6 - 44023 Lagosanto (Ferrara)”. Per maggiori informazioni, il regolamento integrale è disponibile sul sito www.comune.sala- baganza.pr.it). Ogni autore potrà inviare al massimo due cortometraggi e la quota di iscrizione è di 10 euro per ogni opera presentata. La partecipazione per i soci di Fedic sarà, invece, gratuita. Sono previste due sezioni del concorso: il Premio internazionale al miglior cortometraggio e il Premio per la migliore opera realizzata da cittadini emiliano- romagnoli residenti all’estero. Ad assegnarli sarà una giuria di esperti presieduta dal documentarista Brando Quilici, figlio di Folco. I filmati potranno essere realizzati in lingua straniera, ma dovranno essere sottotitolati in italiano. Il Festival sarà articolato in tre serate, durante le quali verranno proiettati e premiati i film vincitori, alla presenza di ospiti del settore cinematografico, accompagnate da dibattiti e mostre su autori di rilevanza nazionale e Internazionale. La prima si svolgerà nella Sala Convegni della Rocca Sanvitale di Sala Baganza nella serata di mercoledì 13 settembre. La seconda il giorno dopo a Codigoro, in provincia di Ferrara, e la terza il 15 settembre a Comacchio, sempre nel ferrarese, a Palazzo Bellini.