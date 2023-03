Sala Baganza, polemica per la bandiera della pace: "Toglietela dal monumento ai caduti"

Il Comitato 10 Febbraio protesta per l’esposizione della cosiddetta “bandiera della pace” sul Monumento ai Caduti di Sala Baganza.

“Nonostante l’intervento della Prefettura di Parma che ha inviato una missiva al primo cittadino – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del C10F – il drappo a strisce multicolori è ancora esposto su uno dei pennoni del Monumento ai Caduti di Sala Baganza, al fianco della Bandiera Nazionale. Avevo notato questa stranezza durante una mia recente visita in Sala Baganza e l’ho segnalata ad alcuni consiglieri comunali che a loro volta hanno scritto alla Prefettura di Parma.”

Quest’ultima è prontamente intervenuta con una lettera firmata dal Viceprefetto Giuseppe Mario Puzzo, che ha ricordato al Sindaco l’osservanza “di quanto previsto dalla vigente normativa al riguardo”.

Infatti, sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente bandiere pubbliche istituzionali, questo per rispettare il carattere di “neutralità” delle sedi. Inoltre, dalla lettura del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 “Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”, si evince il divieto di esporre sugli edifici pubblici bandiere non istituzionali o di parte. Infine, la Circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2003, recita che “l’esposizione sugli edifici pubblici di simboli privati di qualunque natura determina una violazione sanzionabile anche ai sensi degli artt. 292 e 323 del Codice Penale”.

“Purtroppo, nonostante l’autorevole intervento della Prefettura – conclude Olmi - mi è stato segnalato che il drappo multicolore è ancora oggi ben visibile su uno dei pennoni del Monumento ai Caduti, ed è per questo che ho scritto al Prefetto di Parma segnalando il persistere di questa incresciosa situazione. Tutti abbiamo a cuore la Pace, ma questa non si ottiene mostrando drappi multicolori in luoghi dove detta esposizione è vietata e assolutamente inopportuna.”