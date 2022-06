Saldi estivi al via dal 2 luglio fino al 30 agosto

Anche quest’anno Federmoda Parma ricorda che, in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1804/2016 in Emilia Romagna i saldi estivi avranno inizio dal primo sabato del mese di luglio, ossia dal 2 luglio 2022, e avranno una durata massima di sessanta giorni, fino al 30 agosto. Con l’occasione si ricorda altresì che, in base a quanto stabilito dall’art. 22 della L.R.25/2017 (“Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2018”), nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione (quindi dal 2 giugno) non possono essere effettuate le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori

di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento. Nulla cambia rispetto all’obbligo di esporre la merce con l’indicazione del prezzo pieno, la percentuale di sconto pplicato ed il prezzo finale di acquisto. Eventuali cartelli pubblicitari inerenti ai saldi esposti in vetrina, potrebbero essere soggetti al pagamento dell’imposta di pubblicità. Si segnala che in caso di violazione di tali disposizioni si applicano le sanzioni previste dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.