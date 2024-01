Saldi, Ascom "Ogni famiglia spenderà circa 310 euro per gli acquisti"

Al via domani, anche in Emilia-Romagna, i saldi invernali che si concluderanno il 4 marzo. La spesa media pro capite stimata in città, dagli studi di Ascom, si aggira intorno ai 136-137 euro a testa. Saranno circa 310 euro per famiglia. "Qualche aspettativa per come sono andate le cose in inverno c'è relativamente alla stagione dei saldi. Non è andata male a dicembre, soprattutto per il mondo del cibo, ma per i beni durevoli - compreso l'abbigliamento - è stato un periodo un po' così. Siamo sempre lì: c'è bisogno di far decollare ogni contesto. Per questo noi abbiamo grandi aspettative nei saldi. C'è questa novità secondo cui il prezzo esposto riporta la percentuale di sconto sul prezzo degli ultimi trenta giorni, per cui i commercianti sono preparati. Speriamo che sia una buona stagione". Questo il commento di Vittorio Dall'Aglio, presidente di Ascom Parma.

Tra i motivi di incertezza espressi dai consumatori c’è anche la questione climatica: la temperatura alta delle ultime settimane non invoglia ad acquistare capi di abbigliamento pesanti, tipicamente invernali. La necessità di comprare in saldo cappotti, maglioni o giubbotti, non è avvertita perché si pensa che tali capi verranno indossati per pochi giorni.