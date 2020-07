Saldi estivi: a Parma al via sabato 1° agosto

Sabato 1 agosto, come stabilito dalla delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna ( Num. 674 del 15/06/2020) anche a Parma inizieranno le vendite di fine stagione, che si concluderanno 60 giorni dopo, il 29 settembre. Un posticipo, quello dei saldi, effettuato su tutto il territorio nazionale in risposta alla richiesta avanzata da Federmoda sulla base degli esiti di un sondaggio nazionale cui hanno partecipato anche gli operatori del settore della provincia di Parma.

"Una scelta responsabile – afferma il Presidente di Federmoda Parma, Filippo Guarnieri - che premia la volontà espressa a larga maggioranza dalle aziende rappresentate e gli sforzi della Federazione atti a promuovere l'indirizzo più sentito . Anche se i consumi post lockdown non sono al momento ripartiti, a causa ancora dell’elevato utilizzo dello smart working, della cassa integrazione e della situazione di incertezza che porta all’incremento del risparmio privato, i saldi di fine stagione potrebbero così rappresentare una risposta, con un momentaneo picco euforico dei consumi, alle pesanti perdite registrate da oltre il 60% delle imprese dalla riapertura del 18 maggio” In seguito all'emergenza Coronavirus, Federmoda ha quindi lanciato una campagna di comunicazione social "SALDI CHIARI E SICURI" che, on un pratico decalogo, ricorda le regole per i saldi 2020.

