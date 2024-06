Saldi estivi, si parte il 6 luglio a Parma

Ancora una settimana alla stagione degli sconti. Il 6 luglio partiranno infatti i saldi estivi anche a Parma. Anche quest'anno, come annunciato dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedigra, la data di avvio delle vendite cadrà il primo sabato del mese di luglio (solo l'anno scorso era stata posticipata al giovedì, dal momento che il primo sabato coincideva con l'inizio del mese). In Emilia-Romagna, dunque, si partirà il 6 luglio e, per 60 giorni, si potrà comprare con gli sconti. Ci sarà per i commercianti un divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.