Salso: avviata la progettazione per riparare il ponte di Scipione

Sarà oggetto di ristrutturazione il Ponte sul torrente Stirone lungo la Sp 57 Salsediana, in località Scipione Ponte, in comune di Salsomaggiore Terme.

Il ponte è transitabile a senso unico alternato con semaforo dal 3 settembre scorso, quando un incidente ne ha danneggiato gravemente il parapetto.

Ma ora, grazie al finanziamento statale di 250 mila euro, è partita la fase progettuale per ripristinare le condizioni di sicurezza del manufatto.

Stamattina hanno effettuato un sopralluogo sul posto il Presidente della Provincia Andrea Massari, insieme al Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi, al consigliere provinciale Marco Taccagni, agli ing. Gianpaolo Monteverdi ed Elisa Botta del Servizio Viabilità provinciale, accompagnati dal Sindaco di Salso Filippo Fritelli.

“Abbiamo potuto finalmente inserire il progetto per la ristrutturazione del ponte e il rifacimento delle barriere nella progettazione della Provincia – spiega Presidente Andrea Massari – Abbiamo infatti ricevuto i finanziamenti ministeriali nel novembre dell’anno scorso, col “decreto ponti” e subito abbiamo assegnato l’incarico di progettazione, abbiamo eseguito i rilievi topografici e le prove sui materiali. “

“La progettazione è avviata – conferma il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi – ora procederemo con i tavoli di confronto con gli altri Enti e col Parco dello Stirone, per superare i vincoli ambientali e idraulici.”

“Abbiamo sollecitato la Provincia per accelerare il più possibile l’esecuzione di questi lavori, che non sono banali, e comportano una fase burocratica complessa – ha affermato il Sindaco di Salsomaggiore Filippo Fritelli - Ma pensiamo entro l’inizio della primavera di avere tempi certi per la conclusione della progettazione.”