Salsomaggiore, dal Miur 200 mila euro al Comune per il nido “Bottoni” e “Porcellini”: in estate via ai lavori di riqualificazione

Salsomaggiore prosegue nell’opera di rinnovamento e miglioramento di spazi e infrastrutture grazie ai contributi di Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) appartenente a Next Generation EU che, grazie all’Amministrazione locale e all’operato dei propri dirigenti comunali – abili nell’intercettare importanti finanziamenti coadiuvati dalla preziosa collaborazione di tutti gli uffici interni dell’ente – vede oggi concretizzarsi­­ la seconda fase (dopo quella del primo semestre 2022) inerente le proposte progettuali mosse dal Comune al Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’avvio dei lavori di adeguamento e mantenimento dell’asilo nido Bottoni Porcellini, intervento finanziato dal Miur per un importo complessivo di 200.773 euro, cifra stanziata nell’ambito di “Futura – la scuola per l’Italia di domani”, piano di Edilizia scolastica PNRR per la messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico, antincendio, eliminazione barriere architettoniche delle strutture scolastiche del Paese.

Soddisfazione espressa dal sindaco Filippo Fritelli e dall’assessore all’Edilizia scolastica Giorgio Pigazzani, che sottolineano “il prezioso lavoro di tutti gli uffici dell’ente comunale, che ringraziamo sentitamente e il cui massimo impegno e la preziosa collaborazione profusi sino ad oggi in sinergia tra i vari settori ci consentiranno, la prossima estate, di dare il via a quegli importanti interventi di adeguamento e riqualificazione di una struttura molto importante per le famiglie della nostra Città”.

Il nido d’infanzia “Bottoni” e “Porcellini” di via Salvo D’Acquisto, servizio educativo e sociale aperto, nel periodo compreso tra settembre e giugno, a tutte e le bambine e a tutti i bambini d’età compresa tra i dieci/dodici mesi e i tre anni e che concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione è una struttura già adeguata sismicamente, dotata di CPI e accessibile ai diversamente abili. Nell’estate 2021 l'intervento alla centrale termica, che è stata sostituita, oltre alla riqualificazione dell’involucro con la posa di nuovi serramenti e del cappotto; il finanziamento del Miur consentirà ora di adeguare l’impianto di distribuzione interno per aumentarne ulteriormente l’efficienza e di procedere con il rifacimento della pavimentazione intera in linoleum, necessario nel novero degli interventi di corretto mantenimento della struttura