Salsomaggiore: i carabinieri salvano un cane scappato in strada

Nel primo pomeriggio del 29 dicembre i carabinieri di Salsomaggiore Terme, impegnati in alcuni controlli si sono accorti della presenza sul viale I Maggio di un cane meticcio di media taglia, che si aggirava incerto sulla carreggiata, mettendo in serio pericolo gli automobilisti. I militari, sono riusciti ad attirare l’attenzione dell’animale, bloccandolo impedendo che si facesse del male e che potesse provocare incidenti. Attraverso il collare e soprattutto la medaglietta identificativa che portava al collo, in breve è stato possibile rintracciare la proprietaria che lo stava cercando.