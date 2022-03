Salsomaggiore: Mazzini e la ricerca dell’uomo nel proprio simile

Il 150esimo anniversario della morte di Giuseppe Mazzini vede l’Amministrazione comunale della Città di Salsomaggiore, insieme ai cittadini e alle associazioni locali, riunirsi per un importante momento commemorativo in ricordo della figura del politico ligure, con la deposizione di una corona di fiori sotto il busto in bronzo – realizzato da Giuseppe Domenico Grandi – che ritrae il protagonista e ispiratore del Risorgimento posto al centro del recentemente rinnovato parco cittadino, che a Mazzini viene dedicato già durante l’epoca del secondo conflitto mondiale; il monumento, inaugurato in occasione della Giornata Europea del

1978, reca l’epigrafe: “A Giuseppe Mazzini precursore degli Stati Uniti d’Europa”.

Convinto assertore del perseguimento di alti e nobili fini da parte dell’umanità e fiero oppositore delle tirannie che miravano alla realizzazione di un’Europa al di sopra delle singole nazioni Mazzini e il suo pensiero, forse mai come in questi drammatici giorni di guerra, tornano di drammatica attualità, incontrandosi e scontrandosi dinanzi la modernità liquida della realtà storica. Intellettuale

poliedrico – oltre che politico, era anche filosofo e giornalista – Mazzini appartiene alla Storia quale uno degli esponenti di punta del patriottismo risorgimentale italiano: attraverso le sue teorie, di grande importanza nella definizione dei moderni movimenti europei e la sua azione politica per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato, si ha infatti una propulsiva e decisiva spinta alla nascita dell’unità d’Italia.

A ricordarlo, in occasione dell’odierna cerimonia, è Filippo Fritelli, sindaco della Città di Salsomaggiore: “Giuseppe Mazzini è tra le figure fondatrici della nostra Repubblica ‘ante litteram’, fautore di una serie di principi che sono stati inconfutabilmente ripresi dai padri della nostra Carta Costituzionale. Innegabile come non soltanto la Storia d’Italia, ma l’intero nostro Paese unito così come lo conosciamo sotto l’aspetto geopolitico passino, ancora oggi, attraverso la comprensione dell’epoca risorgimentale e questo nonostante, il prossimo 17 marzo, saranno trascorsi 161 anni dall’allora Proclamazione del Regno d'Italia”.

Oltre a Fritelli sono intervenuti Ornella Cappelli, Componente della Direzione Nazione A.M.I., l’Associazione mazziniana italiana nata con lo scopo di riproporre il pensiero dell’intellettuale; e Marco Adorni, professore e membro dell’A.M.I. Parma “Alfredo Bottai”, autore di un importante contributo in merito i concetti filosofici mazziniani dal titolo “Educare la democrazia. Il pensiero politico di Giuseppe Mazzini”. Per l’amministrazione comunale presenti anche gli assessori alla Cultura, Enrica Porta; e ai Servizi educativi, Giorgio Pigazzani. Oltre a Patrizia Straccia, funzionario comunale che – insieme al Vice Segretario Generale del Comune, Maurizio

Palladini – ha curato l’organizzazione del cerimoniale. Un messaggio di saluto e di plauso per l’iniziativa odierna è pervenuto infine il consigliere della Regione Emilia-Romagna Pasquale Gerace.