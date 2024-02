Salsomaggiore Terme, al via la sostituzione di circa 9.000 contatori idrici

Prosegue il progetto di EmiliAmbiente per l’ottimizzazione del servizio di lettura e fatturazione su tutti i Comuni serviti. Dopo gli interventi già avviati a Colorno, Soragna e Busseto, da lunedì 19 febbraio inizierà la sostituzione di circa 9.000 contatori meccanici con apparecchi “intelligenti” (smart meter) nel Comune di Salsomaggiore Terme: un investimento di circa 1.250.000 euro, sostenuto dall’azienda con il co-finanziamento al 50% del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

“I nuovi misuratori, oltre a garantire una precisione nettamente superiore alle precedenti nella tradizionale lettura in loco – afferma Marco Giorgi, Direttore Generale di EmiliAmbiente - consentono la comunicazione dei consumi da remoto verso i server aziendali e segnalano immediatamente eventuali anomalie. Dopo la sostituzione di circa 3.000 apparecchi nel Comune Colorno, conclusasi nel 2021 con ottimi risultati in termini di perdite commerciali e miglioramento del bilancio idrico complessivo - siamo in procinto di terminare le attività nei Comuni di Soragna e Busseto e avviamo oggi l’intervento a Salsomaggiore Terme. Un budget di circa 6 milioni di euro, inserito nel Piano Operativo degli Investimenti 2024-2029, sosterrà l’estensione del progetto a tutte le altre aree del territorio servito”. “Questo impegno – prosegue Giorgi; si affianca al progetto di modellazione- distrettualizzazione che ci ha dotato del gemello digitale della rete fognaria e acquedottistica, e si inserisce all’interno del più ampio Piano di Transizione Digitale avviato dall’azienda con l’obiettivo di una gestione più efficiente di tutto il sistema idrico”.