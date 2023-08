Salute dei migranti: lo studio dell’Ausl di Parma presentato a un evento dell’Oms

Utilizzare al meglio le competenze culturali come mezzo fondamentale per ridurre le disuguaglianze, garantire l’accesso e migliorare la qualità delle cure per le popolazioni migranti. E’ questo, in sintesi, il contenuto dell’intervento presentato dall’Unità operativa Salute migranti dell’Azienda Usl di Parma ad un evento mondiale realizzato nelle scorse settimane dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). #LearningSavesLives – OpenWHO stories from across the globe è il titolo dell’incontro online che ha riunito in diretta i Servizi sanitari che si occupano di medicina delle migrazioni di 40 Paesi del mondo, con l’obiettivo di condividere esperienze e buone pratiche, per rendere sempre più accessibili le prestazioni sanitarie alle popolazioni migranti. Il lavoro dell’Ausl di Parma, selezionato tra le 420 proposte arrivate da tutto il mondo, è stato l’unico a rappresentare l’Italia. “Il poster – spiega la professionista dell’U.O. Salute migranti Stefania Banzola, che lo ha presentato all’evento - tratta del percorso in cui l’approccio culturale, anche se non ancora considerato come standard operativo, è in grado di fare la differenza in termini di equità e qualità dei servizi, in particolare nei confronti dei migranti di recente arrivo. Questa modalità è possibile solo attraverso un lavoro di costante pianificazione e controllo, in cui vengono coinvolti tutti i professionisti del servizio”. L’Unità operativa semplice dipartimentale Salute migranti dell’Azienda Usl di Parma afferisce al dipartimento Cure primarie del Distretto di Parma ed è diretta da Francesca Berghenti. Il servizio promuove la salute del migrante nel nuovo contesto di vita, informando sull'uso appropriato dei servizi sanitari del territorio, combinando strategie comunicative con competenze culturali e multidisciplinari. Gli operatori (medico infettivologo, pediatra, infermieri, psicologo, operatori socio- sanitari e mediatori) svolgono attività coordinate di prevenzione, diagnosi, cura e supporto. A Parma, il servizio è in via XXII luglio n. 27 ed è aperto dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, per accedere è necessario l'appuntamento, chiamando il numero 0521.393431 dalle 11.30 alle 13.00. Nel 2021 e 2022 le persone prese in carico sono state 1.660, alle quali si aggiungono 151 pazienti in età pediatrica.