San Donnino Multiservizi: a Fidenza è attiva la prima ecostation

È attiva già da oggi la prima delle cinque ecostation che verranno collocate a Fidenza. Cos'è una ecostation? Con ecostation si intendono piccole strutture nelle quali è possibile conferire autonomamente le varie frazioni di rifiuti (vetro, plastica e lattine, carta, umido e indifferenziato). Sono attive 24 ore su 24 e vi si accede utilizzando il proprio codice fiscale (se intestatario dell'utenza) attraverso la tessera sanitaria o il QR code presente nelle ultime bollette TARIP inviate. Sono regolarmente monitorate attraverso un sistema di videosorveglianza. L'ecostation attivata si trova in via Torricelli, all'angolo con via Tasso, ma già nelle prossime settimane ne saranno collocate altre in via Giavazzoli, via Magellano e nelle vicinanze di via XX settembre. L'ultima sarà collocata, al termine dei lavori che interessano l'area, presso il Foro Boario. Le ecostation sono state previste all’interno del piano d’Ambito realizzato con ATERSIR, l’autorità regionale che monitora il funzionamento del servizio rifiuti sul territorio, e sono state interamente finanziate all’interno del PNRR.

Per accedervi è necessario avvicinare il codice fiscale o il QR code di ogni utente al lettore ottico. Sfiorando poi il sensore collocato presso ogni bocchetta, sopra la quale è ben evidenziato il tipo di rifiuto da conferire, si aprirà lo sportello oltre il quale è possibile inserire i propri rifiuti. Per l'indifferenziato ogni conferimento sarà conteggiato come una normale vuotatura.

“Quella che presentiamo è una novità che consente di estendere il servizio di raccolta rifiuti, andando incontro a esigenze particolari, sia in termini di orari, sia in termini di conferimenti . Penso in particolare a chi, con presidi medici e lettiere, può avere necessità di conferire più spesso o in modalità più flessibile”. Così il Sindaco Andrea Massari, il quale aggiunge: “In ambito ambientale stiamo lavorando per tenere alta l'asticella: l'obiettivo è fornire sempre più strumenti all'avanguardia per supportare i cittadini nella gestione dei rifiuti e garantire così il buon funzionamento del servizio”.

“Una modalità di conferimento che consente di andare incontro alle necessità dei cittadini, di aumentare la flessibilità del servizio supportando i risultati del porta a porta – aggiunge Franco Amigoni, Assessore all'ambiente. Uno strumento che richiederà un po' di pratica - stiamo prevedendo tutorial che spieghino le modalità di accesso - ma che di certo, anche per il futuro, diventerà un supporto essenziale al raggiungimento di risultati ambientali sempre migliori”.

I cittadini che volessero recuperare il QR code necessario per accedere alle ecostation (già presente nella ultima bolletta TARIP), i nuovi utenti domestici, o chi volesse chiedere informazioni sulle modalità di accesso o sul servizio può rivolgersi al Punto Ambiente e TARIP di piazza Repubblica 22. Informazioni sulle modalità di accesso alle ecostation sono disponibili sul sito www.sandonnino.it (https:// www.sandonnino.it/ecostation- istruzioni-per-conferire-i- rifiuti/).