San Donnino Multiservizi, progetti di educazione ambientale per le scuole di Fidenza

Si chiama Un sacco differente, il progetto didattico per le scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni di Fidenza promosso da San Donnino Multiservizi. L’obiettivo del percorso educativo è promuovere una corretta sensibilità ambientale alle prossime generazioni. «Differente è il gesto che possiamo imparare a fare per l'ambiente, differente è il futuro che possiamo immaginarci grazie all'impegno comune - viene proclamato sul sito dell’azienda - Lo facciamo per creare, sin dai primi anni, un'attenzione comune alla sostenibilità.» Il percorso, articolato in 6 attività didattiche portate in classe, verrà presentato venerdì 21 ottobre alle 17:00 presso il palazzo Ex Licei, in piazza Matteotti a Fidenza, all’interno delle iniziative programmate nella rassegna Terra Incognita Weekend. Giochi, sperimentazioni e lezioni spiegheranno a bambine e bambini, ragazze e ragazzi il valore della differenziata, i passi per un’impronta ecologica amica dell’ambiente e le categorie di rifiuti speciali. Verrà dato molto spazio allo smaltimento responsabile dei RAEE, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, la cui crescita è un effetto al benessere tecnologico del momento. Per partecipare all’open day è necessario telefonare al numero 0522 343238 oppure inviare un email a educational@ecosapiens.it entro il 19 Ottobre.