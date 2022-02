San Leonardo, la rabbia dei residenti: "Non vogliamo diventare il quartiere del cemento"

"Il quartiere San Leonardo non è solo simbolo di spaccio, di droga e di degrado. C'è un comunità viva che organizza tante iniziative culturali per i cittadini. Ora però non vogliamo diventare il quartiere del cemento". Ci tengono a sottolinearlo i residenti della zone che, da anni, vedono la presenza di pusher ad ogni angolo della strada, soprattutto tra via Trento e via Palermo. E ora, con i nuovi progetti (dopo quelli già avviati) di lottizzazione si sentono stretti da due 'giudizi' su questa zona della città.

Al San Leonardo si concentrano ancora alcune delle attività illecite, soprattutto legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra la stazione ferroviaria e via Palermo passa ancora la gran parte dello smercio di droga nella città.

"Certo, i pusher ci sono sempre, nonostante le retate delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri e finanza. Ma il nostro quartiere è anche altro: iniziative solidali e culturali, attività economiche che cercano di restare a galla nonostante la crisi" ci racconta una ragazza in via Palermo. "In questi ultimi anni si è fatto molto, anche le isituzioni devo dire che sono intervenute per combattere il problema degrado".

"Non vogliamo però diventare il quartiere del cemento". E' questo il timore di tanti residenti della zona, soprattutto dopo l'annuncio dell'ennesimo progetto per la realizzazione di un supemercato.

"Il nuovo problema - sottolinea uno dei cittadini che si stanno opponendo al progetto - riguarda le lottizzazioni e l'annunciata apertura di un nuovo ulteriore supemercato. E' inammissibile: non vogliamo diventare il quartiere della speculazione edilizia, dopo essere stati il quartiere dello spaccio: quello dove si concentrano tutti gli investimenti di questo genere". I cittadini, infatti, si stanno opponendo alla nuova lottizzazione dei campi collocati fra via Reggio – via Baganzola ed il Quartiere San Domenico.