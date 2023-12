San Leonardo, in arrivo nuove telecamere ad alta definizione: ecco dove verranno installate

Nuove telecamere di ultima generazione nel quartiere San Leonardo per aumentare la sicurezza urbana e garantire un controllo più puntuale del territorio. Nell'ambito del progetto "San Leonardo: azioni integrate per la riqualificazione del quartiere", attivato dal Comune di Parma attraverso un accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna è prevista l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza.

Lo si ricava dalla determina dirigenziale del 4 dicembre che riguarda la determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori e l'ampliamento e l'aggiornamento del sistema di videosorveglianza comunale. Il progetto intende, da un lato integrare l’attuale sistema di video sorveglianza cittadino con installazioni di un nuovo punti di ripresa video da collocare nelle strade principali del quartiere San Leonardo (Via Trento, Via Venezia), senza però trascurare la necessità di adeguare tecnologicamente i dispositivi di ripresa precedentemente installati.

"In particolare si prevede - si legge nel testo - di installare telecamere dotate (a bordo telecamera) di un sistema di analisi video integrato al fine di rilevare, monitorare e analizzare in maniera affidabile gli oggetti ed avvisare in caso di attivazione di allarmi predefiniti, in grado di aggiungere al video particolari metadati che servono per aggiungere significato e struttura al fine di fornire prove inconfutabili per attività forensi o per ottimizzare i processi in base al conteggio delle persone o ad esempio alle informazioni sulla densità delle folle"

Ecco dove verranno installate le nuove telecamere

Le zone oggetto di intervento sono state individuate attraverso appositi sopralluoghi espletati dal personale della Polizia Locale insieme ai referenti del Settore Transizione Digitale. Ecco dove verranno installate le nuove telecamere ad alta definizione nel quartiere San Leonardo: