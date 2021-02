E' in via Dante Alighieri

Poste Italiane comunica l’apertura del nuovo ufficio postale di San Michele Tiorre che torna così a disposizione dei cittadini per tutti i servizi postali e finanziari nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45. La nuova sede, ubicata in via Dante Alighieri n. 3, è stata realizzata secondo il modello lay out, senza barriere fra personale e clientela e con nuovi sistemi di sicurezza.